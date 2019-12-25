تخفيضات بنسبة 90% تبدأ غدا في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



تنطلق في دبي غدا تحفيضات بنسبة تصل إلى 90% بمناسبة انطلاق مهرجان دبي للتسوّق بدورته الخامسة والعشرين وسيشهد المهرجان في يومه الأول فعالية "تخفيضات لمدة 12 ساعة" والتي تحمل معها تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 90% في مراكز التسوق التابعة لـ "ماجد الفطيم" وذلك ابتداء من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل من يوم الخميس 26 ديسمبر.

كما ستشهد المدينة حفلا افتتاحيا مبهرا في "برج بارك" وسط مدينة دبي يومي 26 و27 ديسمبر الجاري للاحتفال بهذا الحدث الأطول استمرارية من نوعه في المنطقة والذي سيستمر حتى الأول من فبراير المقبل ليغمر الزوار والمقيمين بالفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية وسحوبات الجوائز الكبرى على مدى 38 يوما.

وعند إنفاق 300 درهم في المحلات التجارية المشاركة سيحصل المتسوقون على فرصة للدخول في سحب على 25 بطاقة هدايا من ماجد الفطيم تبلغ قيمتها 10000 درهم ويمكن استخدام هذه القسائم للتسوق في المراكز التابعة لـ"ماجد الفطيم".. فيما تشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر معيصم" و"ماي سيتي سنتر البرشاء" و"سيتي سنتر الشندغة" .