«إعمار» تتفاوض لبيع منصة مراقبة «برج خليفة» بقيمة 3.67 مليارات درهم

المصدر: مدحت السويفي ورويترز – دبي

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «إعمار العقارية» تتفاوض حالياً لبيع منصة المراقبة في «برج خليفة»، بقيمة تصل إلى مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، معتبرين أن الصفقة في حال إتمامها ستكون من أهم الصفقات العقارية، وذلك لشهرة برج خليفة، الذي يعتبر واحداً من المعالم الدولية، حيث تم تسميته من قبل مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية «معلماً دولياً»، وهذا اللقب لا يمنح إلا للمعالم العقارية البارزة في العالم.

وأشارت المصادر إلى أن منصة المراقبة تدر ما بين 600 و700 مليون درهم (163-191 مليون دولار) سنوياً.

وكلفت «إعمار» بنك «ستاندرد تشارترد» بتقديم المشورة في بيع «قمة البرج»، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين. ويبلغ ارتفاع «برج خليفة» 828 متراً، بما يصل إلى مثلي ارتفاع مبنى «إمباير ستيت» في نيويورك، ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج إيفل في باريس. وتعد «قمة البرج»، التي تقع في الدور 124، مزاراً سياحياً رائجاً في دبي، وجذبت 15.92 مليون زائر في 2018.

ويعتبر برج خليفة الأعلى في العالم حالياً بارتفاع 828 متراً.