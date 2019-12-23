«جنة الإماراتية»: «إكسبو 2020 دبي» ينعكس إيجاباً على السياحة في الدولة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة الإماراتية، بأن السياحة في دولة الإمارات ستشهد تطوراً كبيراً العام المقبل بدعم من معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أن تنظيم الحدث المرتقب سينعكس إيجاباً على السياحة في مختلف إمارات الدولة. وأعلنت المجموعة في تصريحات صحافية، أنها ستفتتح فندقين جديدين في دبي والشارقة، استعداداً للمعرض، فضلاً عن طرحها عروضاً وباقات في فنادقها بكل من دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.

تطور كبير

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة الإماراتية، ريتشارد حداد، إن العام المقبل سيشهد تطوراً كبيراً في مجال السياحة بدولة الإمارات نتيجة لتنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، ما ينعكس إيجاباً على السياحة في مختلف إمارات الدولة وعلى رأسها دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.

«جنة - كريك دبي»

وأضاف حداد في تصريحات صحافية، أخيراً، أن المجموعة تستعد للمعرض المرتقب من خلال افتتاح فندقين جديدين في دبي والشارقة، موضحاً أن الفندق المقرر افتتاحه في دبي خلال فبراير المقبل، هو «جنة - كريك دبي»، ويضم 138 غرفة و10 أجنحة من فئة «أربع نجوم» نتيجة لوجود طلب في دبي، خصوصاً أن الإمارة تُشجّع في المرحلة الحالية على إقامة الفنادق ذات الثلاث والأربع نجوم.

وأشار الى أن عدد الغرف التي تديرها المجموعة في الدولة سيرتفع إلى 820 غرفة فندقية بافتتاح فندق «جنة - كريك دبي».

«جنة رأس الخور

وذكر أن المجموعة ستبدأ قريباً إقامة مشروع «جنة رأس الخور» في إمارة الشارقة، استعداداً لـ«إكسبو 2020 دبي» بعد أن تم توقيع العقود بالفعل وتعيين الاستشاري والانتهاء من التصميم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد أطول برج فندقي في الشارقة على الخور بواقع 65 طابقاً ويضم 330 غرفة تتنوّع بين الغرف والشقق الفندقية.

عروض

وأفاد حداد، بأن المجموعة أعدت عروضاً وباقات في فنادق جنة بكل من دبي وأبوظبي ورأس الخيمة استعداداً لـ«إكسبو 2020»، لافتاً إلى أنه تم فتح الحجوزات عليها، حيث تشمل الحجز في أي فندق للمجموعة بالإمارات أو الحجز في وجهتين أو ثلاث وجهات معاً ورؤية معالم «إكسبو» والمعالم الأخرى في زيارة واحدة.

وبيّن أن إيرادات فنادق المجموعة في الدولة نمت بنسبة 14% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً استمرار التحسن خلال العام المقبل بدعم من «إكسبو دبي».

«دبا عُمان»

إلى ذلك، أشار حداد إلى افتتاح المجموعة، أخيراً، فندق «دبا عُمان» في سلطنة عمان، مبيناً أن الفندق الجديد يضم 43 شقة فندقية.

وكشف حداد عن خطط توسع جديدة للمجموعة في وسط آسيا، مضيفاً أن المجموعة في مراحل مفاوضات متقدمة، وقاربت على التوقيع على العقود الخاصة بفنادق جديدة في تلك المنطقة.

دعم

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة الإماراتية، ريتشارد حداد، أن دولة الإمارت تتميز بوجود دعم كبير لقطاع السياحة بشكل مباشر وغير مباشر، خصوصاً من حيث تطوير المطارات والناقلات الإماراتية، فضلاً عن زيادة الرحلات لمختلف أنحاء العالم، وزيادة الوجهات التي تخدمها تلك الناقلات، علاوة على الدعم الحكومي للتسويق للوجهات السياحية واعتبار التعاون بين القطاعين العام والخاص أساس النجاح.

138

غرفة يضمها «جنة -

كريك دبي» الجديد.