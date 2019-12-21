تجار: بطء في الطلب على المشغولات الذهبية لغياب المحفزات السعرية والمناسبات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو منافذ بيع للمجوهرات والمشغولات الذهبية، بأن هناك بطئاً في حركة الطلب على المشتريات في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بعدم وجود محفزات سعرية وغياب المناسبات والمواسم التي تجذب المتعاملين لشراء الهدايا خلال الفترة الحالية.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان تحسناً تدريجياً في مؤشرات الطلب على المشغولات والمجوهرات، وذلك مع اقتراب الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وتفضيل عدد من المتعاملين شراء هدايا المشغولات قبيل تلك المناسبة لأسرهم.

وسجلت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع استقراراً في مؤشراتها للغرام من مختلف العيارات بشكل مماثل للأسبوع الأسبق، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، دييب سوني، إن «مبيعات المشغولات سجلت أخيراً بطئاً في الإقبال عليها بسبب غياب محفزات سعرية جديدة، وعدم تسجيل أسعار الذهب انخفاضات مع اتجاهها للاستقرار، إضافة إلى عدم وجود مناسبات أو مواسم محفزة للشراء حالياً».

وأضاف أن الأسواق شهدت حالياً عمليات شراء محدودة من قبل سائحين، لكنه من المتوقع أن تشهد منافذ البيع مظاهر تحسن كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين مع اقتراب الاحتفالات بموسم رأس السنة الميلادية، والذي يشهد مظاهر احتفالية من بعض المتعاملين والزائرين، من أبرزها شراء هدايا المشغولات والمجوهرات. بدوره، أشار مدير شركة «الجميلة للمجوهرات»، كالفيش كومار، إلى أن «معظم التجار شعروا بمظاهر البطء أخيراً في المبيعات مع المقارنة بالأيام الأولى من الشهر الجاري، الذي انتعشت خلاله المبيعات بدعم من طول فترة أيام عطلة يوم الشهيد والعيد الوطني»، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تشهد دورة المبيعات بطئاً خلال الفترة الحالية مع عدم وجود محفزات سعرية أو للمناسبات بما يستقطب المتعاملين للشراء، إضافة إلى أن هذه الفترة تعد بمثابة فترة انتقالية قبيل الدخول في موسم احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة. وأوضح أن «الأسواق شهدت أيضاً مؤشرات تصل لمرحلة الركود بالنسبة للطلب على شراء العملات والسبائك الذهبية، وذلك مع تفضيل المتعاملين في تلك المنتجات لأغراض الادخار والاستثمار، الشراء خلال أوقات الانخفاضات الكبيرة بالأسعار».

من جهته، قال مدير شركة «كونتال جيمز للمجوهرات»، نافيش نافيلا، إن «مبيعات المشغولات والمجوهرات حالياً بالأسواق تعد محدودة، فيما يعول معظم التجار على موسم الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة والتي تبدأ مظاهره خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه بعض المتعاملين لشراء الهدايا خلال وقت مبكر للسفر لقضاء المناسبة في بلدانهم».

أسعار الذهب

إلى ذلك، سجلت أسعار الذهب أول من أمس، استقراراً في مؤشراتها بشكل مماثل لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الأسبق.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 178.5 درهماً، بشكل مماثل لأسعاره في الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 167.5 درهماً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 160 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 137 درهماً.

178.5

درهماً سعر غرام

الذهب من عيار 24

قيراطاً.