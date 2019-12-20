«سياحة أبوظبي» تطلق عرض «تحديد السعر» لتنشيط مبيعات التجزئة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن أحدث عروضها الترويجية لموسم الشتاء في أبوظبي، متيحة للمتسوّقين فرصة تسوّق منتجات بأسعار مميزة، حيث تقدم عروض أبوظبي لموسم الشتاء الفرصة للمقيمين والزوار لشراء منتجات بالأسعار التي يحدّدونها «تحديد السعر».

وأكدت الدائرة في بيان، أمس، أنه أصبح بإمكان المتسوقين التسجيل المسبق عبر الموقع www.bestinyourmall.ae لإنشاء حسابهم والوصول إلى منتجات حصرية متنوعة يمكنهم شراؤها بالسعر الذي يحددونه، ويمكن التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو مسح رمز الاستجابة السريع عبر الإنترنت، وتعبئة نموذج التسجيل الموجز.

واعتباراً من 26 الجاري، ومع إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بعرض «تحديد السعر»، سيتمكن المتسوّقون من تحديد أسعارهم لمنتجات تتضمن ساعات وحزم أجهزة إلكترونية وحتى السيارات، ودخول السحوبات للحصول على فرصة الفوز بالمنتجات التي تم اختيارها، ولكن من أجل تثبيت أسعارهم، سيتوجب عليهم التسوّق لدى أحد متاجر التجزئة المشاركة والتي يفوق عددها الـ1000 متجر عبر 19 مركزاً تجارياً في أبوظبي، وفي مقابل كل 200 درهم ينفقها المتسوقون، سيكسبون فرصة المشاركة بعرض «تحديد السعر» يمكنهم استخدامها لأي من المنتجات الحصرية المعروضة عبر الموقع، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة ملايين درهم، وذلك حتى انتهاء العرض في الثامن من فبراير المقبل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسويق والسياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، علي حسن الشيبة: «كجانب من التزامنا المستمر بتقديم عروض وتجارب لا تضاهى في مجال البيع بالتجزئة، فإننا نطلق عروض أبوظبي لموسم الشتاء، مع عرض (تحديد السعر)، الذي يتيح فرصة للمتسوقين لامتلاك منتجات حصرية بالسعر الذي يحددونه».

وتستمر عروض موسم الشتاء تزامناً مع المبيعات والتخفيضات الضخمة في مراكز التسوق المشاركة، ما يوفر للمتسوقين تجارب ومكافآت خلال الشتاء، ويتضمن ذلك تخفيضات تصل إلى 75%، على منتجات مختارة لدى بعض المتاجر المشاركة.

- تخفيضات تصل إلى

75 % على منتجات

مختارة.