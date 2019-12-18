الإمارات للشحن الجوي تنقل صادرات الكرز التشيلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شغّلت الإمارات للشحن الجوي، خلال الفترة بين 15 نوفمبر الماضي و13 ديسمبر الجاري، 9 رحلات عارضة (تشارتر) لنقل صادرات الكرز التشيلية من سانتياغو إلى محطات في شرق آسيا، بما فيها شنغهاي وهونج كونج وسيول. ونقلت الرحلات التسع أكثر من 850 طن كرز على طائرات الشحن البوينج 777 التي تصل حمولة الواحدة منها إلى نحو 100 طن.

وتعد فاكهة الكرز من أهم صادرات المنتجات الطازجة من تشيلي. فقد صدرت تلك الدولة خلال السنة المالية الأخيرة 2018/ 2019، نحو 180 ألف طن من الكرز إلى الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يفوق حجم الصادرات هذا الرقم خلال الموسم الحالي.

وتلعب الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في تسهيل إيصال المنتجات التشيلية إلى مختلف مناطق العالم، حيث توفر أسرع وسيلة لنقل هذه الصادرات جواً إلى أسواقها الرئيسة في شرق آسيا. فقد ساعدت خلال السنة الأولى من عملياتها في تشيلي (من يوليو 2018 إلى يونيو 2019)، في تصدير أكثر من 4000 طن من سمك السلمون التشيلي إلى الصين وغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى الكرز وسمك السلمون، تساعد الإمارات للشحن الجوي المصدرين التشيليين على نقل منتجاتهم الطازجة الأخرى، بما فيها التوت والعنب.

وتوفر الناقلة حلاً متخصصاً يسمى "إيميريتس فريش Emirates Fresh" يضمن احتفاظ الفواكه والخضروات الطازجة والمنتجات الأخرى بنضارتها خلال الرحلة من المصدر إلى وجهتها النهائية. ويدعم هذا المنتج قوة أسطول الإمارات للشحن الجوي الحديث المكون من 270 طائرة ذات هيكل عريض، ومعدات مبتكرة بما في ذلك الحاويات المبردة والأغلفة البيضاء، بالإضافة على البنية التحتية الحديثة التي تضم مرافق رائعة في دبي. وقد نقلت الإمارات للشحن الجوي خلال السنة المالية الماضية أكثر من 400 ألف طن من المنتجات سريعة العطب عبر العالم.

وتشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات شحن منتظمة إلى أكثر من 40 وجهة عالمية كل أسبوع، بالإضافة إلى تشغيل رحلات شحن عارضة (تشارتر) حسب الطلب. وفي أمريكا الجنوبية، تشغّل الناقلة رحلات شحن منتظمة إلى البرازيل (فيراكوبوس) وإلى الإكوادور (كيتو).

وتعد الإمارات للشحن الجوي أكبر مشغل لعمليات الشحن الجوي الدولية في العالم، حيث تربط عملاء الشحن في أكثر من 155 مدينة عبر ست قارات. وتستخدم الناقلة أسطول طيران الإمارات، المكون من 270 طائرة، بما في ذلك 12 طائرة شحن (11 طائرة بوينج 777 وطائرة واحدة بوينج 747F). ونقلت خلال السنة المالية الماضية نحو2.7 مليون طن من البضائع.