عمومية «دبي الإسلامي» تقر الاستحواذ على «نور بنك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلن بنك دبي الإسلامي، الحصول على موافقة مساهميه للاستحواذ الموصى به على «نور بنك»، وذلك في ختام اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

وستعزز عملية الاستحواذ، مكانة بنك دبي الإسلامي كإحدى أكبر مؤسسات التمويل الإسلامي وأكثرها تأثيراً في العالم، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال بناء أقوى مجموعة مصرفية إسلامية وأكثرها تقدماً في المنطقة.

ووافق مساهمو دبي الإسلامي على الاستحواذ، من خلال زيادة رأسمال البنك من 6.589 مليارات سهم إلى 7.24 مليارات سهم، وذلك تماشياً مع النسبة التبادلية الموافق عليها للأسهم، وهي سهم واحد جديد في بنك دبي الإسلامي مقابل كل 5.49 من أسهم «نور بنك»، ما ينتج عنه إصدار 651 مليوناً و159 ألفاً و198 سهماً جديداً في بنك دبي الإسلامي.

وكان بنك دبي الإسلامي قد قدم خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل مستمر أداءً فاق معدل الأداء السائد في السوق. ومن المتوقع أن تسهم عملية الاستحواذ في تقوية مكانة بنك دبي الإسلامي ليصبح أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد الشيباني: «استطاع بنك دبي الإسلامي، تحقيق عام آخر حافل بالنمو والنجاح، ونحن لانزال على عهدنا بمواصلة الارتقاء بعلامتنا التجارية لتصبح علامة رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي. ويعد بنك دبي الإسلامي أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع موجودات تتجاوز قيمتها 230 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2019، ومع الاستحواذ على نور بنك، سنتمكن من توسيع حضورنا في المنطقة وخارجها». وأضاف: «سيوفر لنا إنجاز هذه الصفقة فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي، ليضمن بقاء القطاع المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الاقتصاد الإسلامي».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «عملية الاستحواذ ستعمل على تعزيز وتسريع نمونا في القطاع المصرفي. ومع السجل الحافل والمنصة القوية التي نتمتع بها، فإن الانتشار الإضافي الذي سنحققه نتيجة لهذا الاستحواذ سيمثل خطوة إيجابية مهمة لنمونا المستقبلي. كما أننا نتوقع أن يتيح لنا دمج عمليات البنكين تآزراً قوياً، ما سيؤدي إلى تحسين الكفاءات وتعزيز الربحية بشكل أكبر، ما يكون له الأثر الإيجابي على عوائد المساهمين».