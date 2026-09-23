بنك دبي الإسلامي يعلن استقالة محمد الشيباني من رئاسة وعضوية مجلس إدارته

أعلن بنك دبي الإسلامي استقالة رئيس مجلس إدارته محمد الشيباني من رئاسة وعضوية مجلس إدارة البنك اعتباراً من 20 سبتمبر 2026، وذلك لأسباب شخصية.

وقال البنك في إفصاح لسوق دبي المالي إن مجلس الإدارة سيتخذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، ويقوم بالإفصاحات اللازمة في حينها.

وقدم مجلس الإدارة في الإفصاح خالص الشكر والتقدير إلى الشيباني على قيادته وإسهاماته في نجاح بنك دبي الاسلامي ومسيرته، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.