المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد معرض «إكسبو 2020 دبي» أنه مع التطورات المتسارعة في عالمنا والتحول الرقمي في كل ما يحيط بنا، أصبح من الواضح أن البرمجة ستكون مهارة مستقبلية أساسية، مشيراً إلى أنه لهذا السبب عمل المعرض مع «أكسنتشر»، شريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة من فئة شريك أول رسمي، لإطلاق مبادرة 2020 ساعة برمجة، وذلك ضمن فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات.

وأوضح أن المبادرة التي تقدم من خلال برنامج «إكسبو للمدارس» ستعمل على تنظيم 2020 ساعة تعليمية حول البرمجة لطلبة المدارس في الإمارات، وذلك حتى موعد انطلاق المعرض في 20 أكتوبر 2020. وأضاف أن الجلسات التعليمية ستعقد أسبوعياً في مركز زوار «إكسبو 2020 دبي»، لتمكن الطلبة من كل أنحاء الإمارات من تطوير مهاراتهم في البرمجة وعلوم الحاسب بأسلوب تفاعلي ممتع.

ولفت «إكسبو 2020» إلى أن المبادرة تهدف إلى تثقيف شباب المستقبل رقمياً وإكسابهم مهارات ستكون حاسمةً لتطور حياتهم المهنية عندما يدخلون سوق العمل، مبيناً أنه تم تصميم برنامج «إكسبو للمدارس» ليقدم باللغتين العربية والإنجليزية بحيث لا يقتصر فقط على تعليم الطلبة للبرمجة، بل يشمل غرس حبها في نفوسهم.

وانسجاماً مع مبادرة «مهارات النجاح» من «أكسنتشر»، التي تهتم بمعالجة الفجوات الرئيسة في المهارات، ستركز مبادرة 2020 ساعة برمجة على مساعدة الطلاب في بناء مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، والتي ستعود عليهم بالفائدة أياً كان مستوى مهاراتهم وتوجهاتهم المهنية.