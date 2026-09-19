«دبي للصحافة» يوقّع اتفاقيتي تعاون مع «دبي للإعلام» و«مونيفاي»

أعلن نادي دبي للصحافة توقيع اتفاقيتي تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام و«مونيفاي» بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتطوير المواهب وصُنّاع المحتوى، وتوسيع فرص تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تنمية القدرات المهنية والإبداعية.

وتركز الاتفاقية مع أكاديمية دبي للإعلام على التعاون في مجالات التدريب وتطوير المواهب، وتبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم ورش العمل والفعاليات المشتركة، بما يسهم في صقل مهارات الكفاءات الإعلامية وصُنّاع المحتوى، وتعزيز استفادتهم من الخبرات المتخصصة وبرامج التطوير المهني، إلى جانب تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة تخدم أهداف الطرفين.

وتعزز الاتفاقية مع «مونيفاي» التعاون في تبادل المعرفة والخبرات وتنفيذ المبادرات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك مجموعات العمل وورش العمل والفعاليات. كما تتيح للمشاركين الذين يتم ترشيحهم الاستفادة دون رسوم من المبادرات المحددة ضمن الاتفاقية، بما يدعم فرص التعلم والتطوير وتنمية المهارات.

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار حرص النادي على بناء شراكات نوعية تدعم تطوير المواهب.

من جانبها، قالت مديرة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة: «يمثل التعاون مع نادي دبي للصحافة خطوة مهمة في تعزيز التكامل في مجال تطوير الكفاءات الإعلامية، وتوفير فرص نوعية للتدريب وتبادل الخبرات والمعرفة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مونيفاي» ألبرت شفيق: «نتطلع إلى توظيف خبراتنا وإمكاناتنا لدعم المواهب وصُنّاع المحتوى، وتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف جديدة تعزز قدراتهم المهنية والإبداعية».