أفضل ما في الثقافة الماليزية في جناح خالٍ من الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقوم الجناح الماليزي في معرض «إكسبو 2020 دبي» على شعار «تمكين الاستدامة»، الذي يعكس التزام ماليزيا بالموازنة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتحديات البيئية، من أجل ضمان مستقبل مستدام وآمن.

ويمكن للزائرين الاطلاع على أفضل ما في الثقافة الماليزية في جناح خال من الانبعاثات الكربونية، وسيبرز الجناح كيف تتعايش ثقافات ماليزيا وتقاليدها وعرقياتها ولغاتها في تناغم، وتسهم في نمو البلد ووحدته واستقراره. وستقدم الشركات المبدعة والمبتكرون المبدعون والفنانون الموهوبون، لزائري الجناح لمحة عما يمكن أن تقدمه ماليزيا. وسيتم اطلاع الزائرين على كيف يدعم القطاع الخاص ومؤسسات الدولة والمبادرات الحكومية التنمية المستدامة عبر القطاعات المختلفة، وتعزيز روابط الأعمال بين الجهات الأكاديمية والبحثية والدبلوماسية من خلال ورش العمل والندوات. وعلاوة على ذلك، سيقدم الجناح أكثر من 500 عرض خلال فترة المعرض، تشمل رقصات «الساراواك» وصباح التقليدية، ورقصة «الجوكيت».