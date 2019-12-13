تجار: مبيعات السائحين تدعم الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات محدودة بلغت قيمتها 25 فلساً للغرام الواحد من مختلف العيارات، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ بيع للمجوهرات والمشغولات الذهبية، إن الأسواق المحلية سجلت معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الأخيرة في مبيعات المشغولات والمجوهرات للسائحين، مع رواج حركة الأفواج السياحية التي تزور الدولة حالياً، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز الطلب على الذهب، لافتين إلى أن معظم عمليات الشراء تركزت في القطع الصغيرة.

الأسعار

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب أمس، من عيار 24 قيراطاً 178.5 درهماً، بانخفاض قيمته 25 فلساً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 167.5 درهماً، بتراجع قدره 25 فلساً أيضاً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 160 درهماً بانخفاض بلغ 25 فلساً، بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 137 درهماً بتراجع 25 فلساً.

تنشيط الطلب

إلى ذلك، قال مدير شركة «علي عمار للأحجار الكريمة والمجوهرات»، محمد رفيق، إن «أسواق الذهب المحلية شهدت أخيراً ارتفاعاً في الطلب على شراء المشغولات الذهبية والمجوهرات، بدعم من السائحين الذين يقبلون على شراء الهدايا الذهبية من الأسواق المحلية».

وأضاف رفيق أن «رواج نشاط الأفواج السياحية خلال الفترة الحالية في أسواق الدولة، والاستقرار النسبي في أسعار الذهب مع عدم تسجيله زيادات كبيرة أخيراً، كلها عوامل أسهمت في تنشيط حركة الطلب في منافذ البيع المختلفة».

وتوقع أن يستمر الطلب على المشغولات الذهبية حتى نهاية الشهر الجاري وذلك لكون ديسمبر من الأشهر التي تشهد رواجا سياحيا كبيرا بالدولة، خصوصاً مع مواكبته لموسم أعياد الميلاد ورأس السنة.

المشغولات الصغيرة

من جهته، أوضح مسؤول المبيعات في محل «لا بريلنت للمجوهرات»، جريش رام، أن «حركة النمو في المبيعات خلال الفترة الحالية شملت المجوهرات والمشغولات الذهبية، وذلك مع تزايد حركة إقبال السائحين من مختلف الجنسيات لشراء الهدايا الذهبية من الدولة خلال فترة قضاء عطلتهم فيها».

وذكر رام أنه «على الرغم من نمو معدلات الإقبال على منافذ البيع للشراء حالياً إلا أن معظم المبيعات تركزت في قطع المشغولات الصغيرة الحجم».

واعتبر أن «حركة النشاط التي تشهدها الأسواق المحلية حالياً في الطلب على المشغولات والمجوهرات أسهمت بتعويض مظاهر بطء الطلب التي سجلتها منافذ البيع خلال شهري نوفمبر وأكتوبر».

انتعاش الإقبال

بدوره، أكد مدير شركة «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، إن «زيادة الأفواج السياحية إلى الدولة خلال الفترة الحالية أنعش الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية والمجوهرات». ولفت ورد إلى أن «مبيعات السائحين أعادت الطلب بشكل ملحوظ لمنافذ البيع وذلك عقب فترة الهدوء التي شهدتها الأسواق عقب عطلة اليوم الوطني الأخيرة».

- 167.5

درهماً سعر غرام

الذهب عيار

22 قيراطاً.

- عظم المبيعات تركزت في قطع المشغولات الصغيرة الحجم.