«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى يانغون في ميانمار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت «فلاي دبي» أمس، بانطلاق رحلاتها المنتظمة إلى يانغون في ميانمار معززة بذلك شبكتها لتضم وجهات في جنوب شرق آسيا. وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات وستعمل من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن الرحلة غادر على متنها وفد رفيع المستوى يمثل الناقلة برئاسة نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي لمنطقة الامارات ودول التعاون وشبه القارة الهندية وإفريقيا، سودير سريداران. وكان في استقبال الرحلة لدى وصولها الى مطار يانغون كبير وزراء منطقة يانغون، بيو مين ثين، ووزير النقل والمواصلات، نيلار كايو.

وقال سريداران: «نحن سعداء بانطلاق رحلاتنا الى يانغون مع توسع شبكتنا الى الشرق، وواثقون بأن الوجهة الجديدة لا تدعم فقط علاقات التجارة بين الإمارات ويانغون، لكنها ستكون أيضاً وجهة سياحية للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ولمسافري الترانزيت الى أوروبا والولايات المتحدة مع طيران الإمارات».

من جهته، قال ثين: «يلعب مطار يانغون دوراً أساسياً في تنمية السياحة في ميانمار، ويعد بوابة لحركة السفر الدولي».

يشار إلى أن هذه الرحلة ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، حيث يحظى ركاب طيران الإمارات بوجبات مجانية وأوزان الأمتعة المسموح بها على الرحلات التي تديرها فلاي دبي في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.