دبي تستقبل 13.5 مليون زائر دولي في 10 أشهر

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بأن الإمارة استقبلت 13.5 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 4.81%، بما يعادل 1.35 مليون زائر شهرياً.

ووفقاً لبيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية بنهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى أكثر من 122 ألف غرفة، بينما حلت أوروبا بالمركز الأول في قائمة أكبر المناطق الجغرافية المصدرة للسياح إلى الإمارة، بنسبة استحواذ بلغت 20%.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن الإمارة استقبلت 13.5 مليون زائر دولي، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وذلك بما يعادل 1.35 مليون زائر شهرياً، مقابل 12.88 مليون زائر، بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.81%.

وأشارت بيانات الدائرة إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية بنهاية أكتوبر 2019، ليصل إلى 122 ألفاً و185 غرفة، مقارنة بـ113 ألفاً و509 غرف بنهاية أكتوبر 2018، تمثل نمواً نسبته 7.64%.

وارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى 724 منشأة، مقارنة بـ708 منشآت بنهاية الشهر ذاته من عام 2018، بزيادة نسبتها نحو 2.26%، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 26.01 مليون ليلة، مقابل 24.49 مليون ليلة، بنسبة نمو 6.21%.

ووصل متوسط إشغال الغرف الفندقية إلى 74%، خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو من العام الجاري، في حين بلغ متوسط سعر الغرف الفندقية 400 درهم، ليصل متوسط العائد على الغرف إلى 295 درهماً.

ووفقاً للبيانات، حلت الهند بالمركز الأول، كأكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، مسجلة 1.58 مليون زائر، تلتها السعودية بإجمالي 1.34 مليون زائر، بينما حلت المملكة المتحدة بالمركز الثالث، مسجلة 979 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار من سلطنة عمان والصين 849 ألفاً و807 آلاف زائر لكل منهما على التوالي، في المركزين الرابع والخامس.

وسجلت نيجيريا وسلطنة عمان أعلى نسبة نمو من حيث عدد الزوار إلى دبي، في الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، وبنسبة 34 و27% لكل منهما على التوالي، ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً تصدر الزوار إلى الإمارة، تلتهما السوق الفلبينية بنسبة 26%، والكازاخية بنسبة 24%، والسوقان الفرنسية والصينية بنسبة 14 و10%، لكل منهما على التوالي.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن السوق الأوروبية حلت بالمركز الأول في قائمة أكبر الأسواق، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بعد أن استحوذت على 20% من إجمالي العدد، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 12%، والشرق الأوسط بنسبة 10%. وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 8%، وأميركا نسبة 6%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 6%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.