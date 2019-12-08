«بارسيلو» تستقبل «إكسبو 2020» بافتتاح فندق جديد في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة فنادق «بارسيلو»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، أنها ستفتح قريباً فندق «أوكسيدنتال الجداف»، وذلك استعداداً لفعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير في مجموعة فنادق «بارسيلو»، جايمي بوكسو: «نسير على الطريق الصحيح في ما يتعلق بخطة توسعنا في الإمارات، ونهدف من خلال تقديم فنادق جديدة تحت العلامات الفندقية التابعة لـ(بارسيلو)، إلى توفير تجربة ضيافة مميزة، وذلك في ظلّ اقتراب موعد معرض (إكسبو 2020)، وبناءً عليه سنفتتح قريباً فندق (أوكسيدنتال الجداف)، ويضم 368 غرفة وجناحاً، ويشغل موقعاً استراتيجياً في منطقة الجداف إلى جانب خور دبي، ومحطة مترو الجداف التي توصل الضيوف مباشرة إلى موقع معرض (إكسبو 2020)».

وحصدت مجموعة فنادق «بارسيلو»، جائزة أفضل شركة لإدارة الفنادق لعام 2019، إلى جانب حصول 11 من فنادقها حول العالم على جوائز السفر العالمية، خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية، الذي أقيم بدار الأوبرا السلطانية في مسقط. وكانت مجموعة «بارسيلو» قد عززت حضورها في الإمارات، حيث افتتحت في الإمارات فنادق «بارسيلو ريزيدنس دبي مارينا»، و«أوكسيدينتال آي إم بي زد دبي»، و«أوكسيدينتال الشارقة جراند»، و«ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل».

وأضاف بوكسو: «سنفتتح فنادق جديدة في الإمارات وجزر المالديف وسريلانكا وبولندا وسلوفينيا، بين عامي 2021 و2022». يشار إلى أن مجموعة «بارسيلو» ثاني أكبر سلسلة فنادق في إسبانيا، والسلسلة الـ29 الأكبر في العالم، وتمتلك المجموعة ضمن محفظتها حالياً حول العالم 251 فندقاً من فئتي أربع وخمس نجوم وفئة العطلات.