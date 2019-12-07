«اليوم الوطني» يرفع الطلب على المشغولات الذهبية 20%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو منافذ بيع مجوهرات ومشغولات ذهبية بأن الأسواق شهدت طلباً على هدايا المشغولات الذهبية الجديدة بنسب نمو راوحت بين 10 و20%، بدعم من عطلة اليوم الوطني للدولة والاستقرار النسبي في أسعار الذهب.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن طول فترة العطلة حفزت عدداً كبيراً من المتعاملين على شراء الهدايا، لا سيما مع مواكبة العطلة لفترة تسلم الرواتب، وفي ظل استقرار نسبي للأسعار خلال الأيام الماضية، لافتين إلى أن الطلب تركز بشكل كبير على قطع المشغولات الصغيرة الوزن، إضافة إلى العملات الذهبية.

وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.75 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

تحفيز الطلب

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات في محل «دي دايموند» للمجوهرات، ديليب سوني، إن عطلتي «اليوم الوطني» و«يوم الشهيد» كان لهما انعكاس إيجابي على الأسواق، خصوصاً مع الاستقرار النسبي في أسعار الذهب.

وأوضح أن طول فترة العطلة حفز عدداً كبيراً من المتعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية، ما رفع من معدلات مبيعاتها بنسب تصل إلى 20% مقارنة بفترات الأيام العادية.

وأضاف أنه على الرغم من انتهاء العطلة، فإن الأسواق لاتزال تشهد إقبالاً على شراء هدايا المشغولات الذهبية، لا سيما أن الأسعار لاتزال ضمن الحدود المحفزة للشراء.

فترة العطلة

بدوره، اتفق مدير محل «ماشوم» للمجوهرات، راج اوباهي، في أن طول فترة عطلة اليوم الوطني التي جاءت بعد عطلتي يوم الشهيد ونهاية الأسبوع، كانت لها انعكاسات إيجابية في تنشيط الأسواق على شراء المشغولات الذهبية الجديدة بنسب تقارب 10%.

وأكد أن الطلب على الشراء استمر في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، إذ لم تؤثر الزيادات السعرية في معدلات الإقبال، لا سيما مع استمرار العطلة لدى عدد من المتعاملين والتحضير لمناسبات مختلفة مثل حفلات الزفاف.

في السياق نفسه، قال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن أسواق الذهب شهدت أخيراً ارتفعات راوحت بين 10 و20% في الطلب على شراء المشغولات الجديدة، لعوامل مختلفة منها طول فترة العطلة لليوم الوطني، والاستقرار النسبي للأسعار، وتفضيل بعض المتعاملين لإقامة مناسبات الزفاف خلال تلك الفترة، وتحسن المناخ.

أسعار العيارات

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، زيادات راوحت قيمتها بين 1.75 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 178.75 درهماً بارتفاع قيمته 2.25 درهم، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق عليه، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 167.75 درهماً بزيادة قدرها درهمان.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 160.25 درهماً بارتفاع بلغ درهمين، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 135.25 درهماً بزيادة قدرها 1.75 درهم.