بدء الأعمال الإنشائية بالجناح الإيطالي في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت إيطاليا عن بدء الأعمال الإنشائية في جناحها المشارك بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تم تدشين أعمال الجناح بحضور نائب وزير التنمية الاقتصادية، ستيفانو بوفاني، والمفوض العام لجناح إيطاليا في المعرض، باولو جليسنتي، والمدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب العلي.

صمم الجناح الإيطالي، الذي اتخذ من عبارة «الجمال يجمع الناس» شعاراً له، في صورة ثلاثة هياكل لسفن مقلوبة، تغطي سقف المبنى، منتصبة فوق أعمدة طويلة، ويحمل كل منها لوناً من ألوان علم إيطاليا الثلاثة: الأخضر والأبيض والأحمر، وتبدو من أعلى مثل بتلات زهرة متفتحة.

ويهدف التصميم، في شقّه الخارجي، إلى الاحتفاء بمجد المستكشفين الإيطاليين، الذين جابوا على مدى قرون عدة، البحار البعيدة والأراضي المجهولة، مؤسسين لجملة من الاتصالات والعلاقات الجديدة مع مجتمعات نائية وحضارات فريدة.

أما من الداخل، يروي التصميم حكاية عن جمال إيطاليا، الذي رسمت معالمه التبادلات والاتصالات المعرفية والإبداعية والفنية المختلفة مع الشعوب والأقاليم الأخرى.

وسيشغل الجناح مساحة 3500 متر مربع بارتفاع 25 متراً في موقع استراتيجي بمنطقة الفرص، ضمن في «إكسبو 2020 دبي».

وسيمنح الجناح زواره تجربة لا تُنسى، حيث سيجعل العالم يتعرف إلى المهارات والمواهب الإيطالية المتعددة، التي من شأنها إيجاد الفرص التعليمية والمهنية والتجارية الجديدة.

وسيعكس تصميم الجناح المهارات التي تتمتع بها الشركات الإيطالية والمجتمع الإيطالي، وإبداعاتهم وإنتاجهم المبتكر، كما سيسلط الضوء أيضاً على أفضل ما لديهم من ممارسات، مثل الاقتصاد الدائري والاستدامة.

ويقع الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي» بالقرب من أجنحة دول الإمارات والهند وألمانيا والسعودية، اليابان والولايات المتحدة.

ووفقاً للتوقعات، ستتم زيارة الجناح الإيطالي في المتوسط بأكثر من 28 ألف شخص يومياً، لما مجموعه خمسة ملايين زيارة على مدار ستة أشهر من الحدث المرتقب، الذي سيبدأ في 20 أكتوبر 2020. يشار إلى أن 193 دولة أكدت مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، ما يجعله الـ«إكسبو» الدولي الأكثر شمولاً ومشاركة دولية حتى الآن.

وخلال الفترة الممتدة من يوم افتتاحه، وحتى ختامه الذي يوافق 10 أبريل 2021، فإنه من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة.