جناح بلجيكا.. سفينة ضخمة تحمل 10 آلاف نبتة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تستعرض بلجيكا في جناحها بمعرض «إكسبو 2020 دبي» مسيرة تقدمها التقني وإمكاناتها المبتكرة. وسيتم تشييد الجناح على هيئة سفينة خضراء ضخمة، يبلغ ارتفاعها طوابق عدة تحمل حدائق معلقة، تحفل بإبداعات عمرانية وهندسية مبتكرة.

ويحاكي تصميم الجناح سفينة عملاقة، تمثل واحة تضم 10 آلاف نبتة تساعد على تبريد المبنى، وتمتص 35 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال الأشهر الستة لانعقاد «إكسبو 2020 دبي». وستتاح لزوار الجناح فرصة التفاعل مع الابتكارات البلجيكية، بينما يستمتعون بأشهى الأطباق التي يشتهر بها هذا البلد.

تم تصميم الجناح في منطقة التنقل، بحيث يعمل على إنتاج الطاقة التي يحتاجها من مصادر متجددة، وسيستعرض في تصاميمه الداخلية والخارجية أحدث التقنيات والتطبيقات والمنتجات والمواد الصديقة للبيئة. وروعي في تصميم هذا الجناح المبتكر موضوع الحفاظ على البيئة الذي يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الجناح، لاسيما عبر إضفاء الإضاءة والتهوية الطبيعيتين، وتسخير الطاقة المتجددة والاستخدام الذكي للمياه لمختلف الأغراض.