جناح الولايات المتحدة.. رحلة سريعة من دبي إلى أميركا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قد تتوقف خلال جولتك في جناح الولايات المتحدة الأميركية في معرض «إكسبو 2020 دبي» لتتساءل ما إذا كان المبنى نفسه يتحرك بسبب التصميم المبتكر للجناح الذي يمنحك هذا الشعور.

وبإمكان الزائرين استكشاف الحياة على كوكب المريخ من خلال معروضات الجناح، فضلاً عن مشاهدة مدينة المستقبل بلا زحام مروري، ورؤية أعضاء بشرية مصنّعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

كما سيستمتع زوار الجناح بحكايات عن الريادة الأميركية من الماضي والحاضر والمستقبل.

وسيكتشف الزائرون ثروة من المفاهيم والتكنولوجيا التي ستساعد في نقل الإنسانية إلى المستقبل، بداية من تجربة قطار «هايبرلوب» التي تحاكي رحلة فائقة السرعة من دبي إلى الولايات المتحدة.

وكانت منظمات أميركية بارزة، درست جميع تفاصيل التجهيز في الجناح لرحلة فريدة في عالم الابتكار الأميركي، وذلك انطلاقاً من الرغبة في تحسين أنماط الحياة.