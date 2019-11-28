جزيرة ياس تنظم فعاليات استثنائية بمناسبة اليوم الوطني الـ48

المصدر: أبوظبي - عبير عبدالحليم

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الرائدة للترفيه والتسلية في أبوظبي، عن اتخاذها الاستعدادات اللازمة للاحتفال باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر سلسلة من الفعاليات المتميزة ذات الطابع الإماراتي الأصيل، والتي ستُقام في جميع أرجاء الجزيرة.



وستبدأ الاحتفالات في جزيرة ياس بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات سباق ’جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1‘، إذ تَعدُ الجزيرة الزوار والسكّان على حدّ سواء بباقة من الأنشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة متضمّنة عروض الرقص الإماراتي التقليدي ومعرض أعمال فنية شعبية، بالإضافة إلى فرصة لقاء متسابقي الفورمولا 1 والعديد من الحسومات في وجهات التسوق والمطاعم فضلاً عن عروض الألعاب الناريّة الاستثنائية.

سباق الفورمولا 1 وألعاب ناريّة في حلبة مرسى ياس

يُمكن لزوّار جزيرة ياس بعد الاستمتاع بعطلة مفعمةٍ بالحماس خلال سباقات السيارات في حلبة مرسى ياس اختتام رحلتهم المذهلة عبر الاحتفال بتراث دولة الإمارات وحضارتها في 2 ديسمبر. إذ يمكن لعشّاق السيارات وعائلاتهم الاستمتاع بعرض سيارات كلاسيكي على تلّة أبوظبي المميزة في الحلبة، كما سيُتاح لهم لقاء فرق متسابقي الفورمولا 1، فضلاً عن فرصة تعدّ الأولى في تاريخ الحلبة للسير على المسار ذاته الذي سلكه أبطال السباق. وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة عامة ومجاناً للجميع.

وفي المساء، سيضيئ عرض مذهل للألعاب النارية سماء جزيرة ياس احتفالاً باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات في تمام الساعة 9 مساءً.

العروض الحية وتجربة تسوّق مميزة في ياس مول

ستبدأ الاحتفالات في ’ياس مول‘ من 1 وحتى 3 ديسمبر، وستتضمن عروضاً حيّة على المسرح من رقص العيالة الشعبي والعروض الموسيقية التقليدية لتعيد إحياء التاريخ الإماراتي العريق. كما سيكون المتسوّقون على موعدٍ مع زيارات مفاجئة للعديد من عروض الفرق الاستعراضية.

من جانب آخر، سيستفيد المتسوّقون من عودة خصومات "بلاك آند وايت" المميزة التي تشمل متاجر مختارة وتمتد من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر، إذ يمكن للمتسوّقين الاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة تُتيح لهم فرصة الفوز بجائزة تبلغ 100 ألف درهم عند إنفاق 200 درهم في أي متجر.

عروض الفنون الشعبية في ياس مارينا

تدعو الجزيرة العائلات والأصدقاء إلى الاسترخاء والاستمتاع بجلسات القهوة والتمور وفن الخط العربي التقليدي في ’المجلس‘ على ممشى ’ياس مارينا‘ بينما يمتّعون أنظارهم بمشاهدة عرض النوافير الراقصة والمناظر الخلّابة.

معركة للرشاشات المائية في ياس ووتروورلد

تعود منافسة ياس ووتروورلد المائية إلى الجزيرة في 2 ديسمبر للعام الرابع على التوالي. إذ سيتسلم الضيوف رشاشات مائية خاصة لإغراق منافسيهم بالمياه في بحيرة أمواج. وينصح بالوصول باكراً إلى الوجهة، حيث تنطلق منافسات أكبر معركة رشاشات مائية في الإمارات تمام الساعة 11:48 صباحاً.

وتقدم مدن جزيرة ياس الترفيهية عالم فيراري أبوظبي ووارنر براذرز أبوظبي خصومات بنسبة 48٪ على تذاكر الدخول، وذلك في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر . وتضم أكثر من 60 لعبة ترفيهية ووجهات سياحية، صالحة لمدة شهر واحد.