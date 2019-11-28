«الاقتصاد» تحذّر التجار من رفع أسعار مستلزمات اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الاقتصاد أنها شكلت فرق عمل، بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف امارات الدولة، لمتابعة الأسواق خلال احتفالات اليوم الوطني الـ48 للدولة، والتحقق من توافر مستلزمات الاحتفال بهذا اليوم، وعدم حدوث ارتفاع في أسعارها.

وحذّر مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، التجار ومنافذ البيع من استغلال ارتفاع الطلب على شراء مستلزمات اليوم الوطني لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشدداً على أنه ستتم مخالفة وتغريم المحال المخالفة فوراً بمبالغ تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، في حال ثبوت رفع أسعار تلك المستلزمات.

وطالب النعيمي المستهلكين عدم قبول شراء أي سلعة من دون فاتورة، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء لاسترداد القيمة المالية للسلعة في حالات وجود شكاوى لدى المستهلكين من وجود عيوب في السلعة أو ارتفاع سعرها.

ودعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي محاولات استغلال أو رفع للأسعار يتعرضون لها، والامتناع عن الشراء من المنافذ المخالفة، والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة، لمواجهة أي تجاوزات، وتفعيل مبادرة المستهلك المراقب، التي أطلقتها الوزارة، والتي أثبتت فاعليتها في دعم استقرار الأسواق.