"اتصالات" تعلن عن تخفيضات مميزة لمنتجاتها وخدماتها لمدة 5 أيام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن اطلاقها لـ " عروض الجمعة الخضراء"، وهي فترة للتخفيضات المميزة لمنتجات وخدمات "اتصالات" لمدة خمسة أيام تبدأ يوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر الحالي وتستمر حتى مساء الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019، تزامناً مع اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات.

وستكون "عروض الجمعة الخضراء " والأيام القليلة التي تليها فرصةً كبيرةً للحصول على باقة واسعة من المنتجات مثل أجهزة الهاتف الجوال وخيارات واسعة أخرى من الأجهزة والملحقات، بالإضافة للعديد من الباقات المخصصة للهواتف الجوالة وخيارات الترفيه المنزلي وغيرها.

وستكون المنتجات والخدمات متاحة عبر العروض الخاصة لفترة محدودة هي الخمسة أيام من انطلاق "عروض الجمعة الخضراء"، وهي متاحة عبر كافة منافذ البيع التابعة لـ "اتصالات" بجميع مناطق دولة الإمارات، كما يمكن شراؤها عبر موقع "اتصالات" على الانترنت أو عبر تطبيق "بسمات" الشهير باسم (Smiles) وكذلك عبر الشراء الإلكتروني عبر منصة eLife.

وستتيح هذه العروض من "اتصالات" تخفيضات مميزة تصل لغاية 70% للأجهزة، وتخفيض 50% للاشتراك لمدة عام في منصة El Farq من OSN، علاوةً على تخفيض 10% إضافي خاص بعملاء منظومة المحفظة الإلكترونية eWallet يضاف لتخفيضات "الجمعة الخضراء".