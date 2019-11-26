«دبي الإسلامي» يعلن نشرة زيادة رأسماله بدخول شركاء من «نور بنك»

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس عن نشرة المساهمين الخاصة بزيادة رأسماله من خلال دخول شركاء استراتيجيين - من مساهمي «نور بنك» - كمساهمين مكتتبين في زيادة رأس المال عن طريق حصة عينية.

وكان مجلس إدارة البنك وافق على الاستحواذ على أسهم «نور بنك» وفقا لعملية تبادل الأسهم وزيادة رأس المال عن طريق الاستثمار الاستراتيجي، من خلال إصدار أسهم جديدة للبنك مقابل حصة عينية بنسبة 99.999% من رأسمال نور بنك المملوك لمجموعة نور للاستثمار وجهاز الإمارات للاستثمار، اللذين سيصبحان لاحقاً مستثمرين استراتيجيين، في البنك (تبادل الأسهم).



ويعتبر المقابل المالي للاستثمار الاستراتيجي، حصة عينية تتمثل في تبادل أسهم «نور بنك» مقابل أسهمه الجديدة، بما يعادل 5.49 سهم في «نور بنك» لكل سهم جديد في البنك.

ووفقا للنشرة، ستحصل مجموعة نور على 622.40 مليون سهم جديد في البنك، بينما سيحصل جهاز الإمارات للاستثمار على 28.76 مليون سهم.

ويشترط أن توافق الجمعية العمومية للبنك بموجب قرار خاص على زيادة رأس المال عن طريق الاستثمار الاستراتيجي في 17 ديسمبر 2019، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني في 24 ديسمبر.

ومن المنتظر أن يتم تسجيل أسهم «نور بنك» باسم بنك دبي الإسلامي خلال ثلاثون يوم عمل اعتبارا من تاريخ السريان (اجتماع العمومية الأول)، على أن يتم إصدار أسهم البنك الجديدة وتخصيصها لمجموعة نور وجهاز الإمارات للاستثمار خلال 40 يوم عمل اعتبارا من تاريخ السريان.

وبحسب نشرة الطرح، سيتم قبول إدراج أسهم البنك الجديدة في سوق دبي المالي خلال 45 يوم عمل إعتباراَ من تاريخ السريان.