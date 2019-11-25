«الصكوك الوطنية» تطلق شهادات «إن بي سي بوستر 20» في «دبي المالي»

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت شركة الصكوك الوطنية، أمس، اعتزامها إطلاق شهادات استثمار «إن بي سي بوستر 20»، من خلال شركات الوساطة المعتمدة في سوق دبي المالي.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين سوق دبي المالي، التي توفر إطاراً عاماً داعماً لتنفيذ مجموعة من المبادرات الجديدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

وذكرت أن هذا الإطلاق الأولي الحصري، يمكن المستثمرين المسجلين في السوق من الاشتراك في شهادات «إن بي سي بوستر 20»، من خلال شركات الوساطة.

ويعتبر «إن بي سي بوستر 20» أول برنامج من نوعه يقوم على صيغة المضاربة الشرعية، حيث تصل نسبة الأرباح على الاستثمار فيه إلى 20% خلال خمس سنوات، والحد الأدنى للاستثمار هو 25 ألف درهم.

ويتيح البرنامج كثيراً من المزايا، مثل إمكانية استرداد الاستثمار في أي لحظة، ومتابعة نمو استثماراتهم. كما يحصل المستثمر بموجب هذا البرنامج أيضاً، على أرباحه كل ثلاثة أشهر لمدة خمس سنوات.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، أن إطلاق شراء شهادات «إن بي سي بوستر 20»، يأتي ضمن مساعي الشركة لطرح منتجات جديدة ومبتكرة في السوق، التي تمكن العملاء من الاستفادة من الامتيازات التي يقدمها المنتج، سواء على صعيد العائدات التنافسية التي يدرها، أو الامتيازات الأخرى التي يقدمها، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الدولة. وأكد العلي أن «الصكوك الوطنية» في تحد دائم مع نفسها لإطلاق البرامج المتميزة، التي تتناسب واحتياجات الجمهور بمختلف متطلباته.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، إن «تنويع المنتجات والفرص الاستثمارية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية السوق».

- الإطلاق يتيح للمستثمرين المسجلين في السوق

الاشتراك في الشهادات من خلال شركات الوساطة.