جناح الفلبين يحاكي الشعاب المرجانية «بنغكوتا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعكس جناح الفلبين في معرض «إكسبو 2020 دبي» محاكاة الشعاب المرجانية رمزاً للتنوع الطبيعي، الذي يُعرف في الفلبين باسم «بنغكوتا»، كما يعكس الجناح كيف أن الفلبينيين مترابطون حول العالم عبر السفر والهجرة والتكنولوجيا. وكشفت الفلبين عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020»، في شهر يونيو الماضي.

ويمتد الجناح على مساحة 3100 متر مربع، ويقع في منطقة «الاستدامة»، ويأخذ الزائر في رحلة عبر ثماني مناطق رئيسة لاستكشاف الطبيعة التي يتمتع بها أرخبيل الفلبين، بما يشمل الغابات الاستوائية وتعايش الناس مع الطبيعة عبر التاريخ. كما يضم سطح الجناح حديقة، إضافة إلى متجر لبيع منتجات صنعت خصيصاً لـ«إكسبو»، ومطعم وسط أشجار المانغروف ومنطقة للعروض الثقافية والرقمية والتفاعلية عبر مختلف مناطقه.

ويقوم الجناح على فكرة الترابط والنفاذية، ويتيح للزوار تجربة الحياة على هذه الجزيرة.