«الطارق» تعلن عن ترقيات رئيسة في أنظمتها الموجهة

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

أعلنت شركة «الطارق» المتخصصة في مجال تصنيع الأسلحة الجوية والأنظمة الموجهة بدقة، التابعة لـ«مجموعة إيدج»، خلال مشاركتها في «معرض دبي للطيران 2019»، أمس، عن إجراء ترقيات رئيسة على صواريخ «الطارق» الموجهة.

وقال المدير العام للشركة، ثونيس بوثا، إن هذه الترقيات التي شهدتها أنظمة أسلحة «الطارق» تؤكد التزام الشركة المستمر بالتكيف والابتكار، في وقت لا يحتمل المساومة على ضرورة الجاهزية والمرونة.

وأضاف أن الشركة تحرص باستمرار على تعزيز وبناء القدرات الداخلية، بهدف توفير منتجات وحلول متطورة، والتي تمكن قوات الدفاع والأمن من حماية الأرواح والحفاظ على المصالح الوطنية.

وذكرت الشركة أنه مع تعزيز الإمكانات التي يسهل نشرها والتعامل معها، فإن الحلول المتقدمة التي توفرها الشركة تحقق الدقة في الاستهداف، عبر طيف واسع من الأنظمة، منها، نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الاصطناعية، ونظام الملاحة بالقصور الذاتي GNSS/‏‏INS، والتصوير بالأشعة تحت الحمراء، مع إمكانات التعرف التلقائي الى الأهداف ATR، والليزر شبه النشط SAL ضد الأهداف الثابتة والمتحركة وغير المحورية، والمعاد تحديد موقعها.