غرافيك.. شركات الطيران الوطنية تستحوذ على 78.4% من السعة المقعدية في السوق الإماراتية

المصدر: أزاد عيشو - دبي / غرافيك: ماهر الجوهري

أظهرت بيانات نشرها مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، ومؤسسة «أو إيه جي» البريطانية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن الهند حلّت في قائمة أكبر الأسواق الدولية ارتباطاً بدولة الإمارات، من حيث السعة المقعدية على الرحلات الجوية بين البلدين، تليها السوق السعودية، فيما حلت المملكة المتحدة وباكستان في المركزين الثالث والرابع.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حلّت العاصمة السعودية الرياض في قائمة أكبر الوجهات ارتباطاً بالسوق الإماراتية من حيث السعة المقعدية أسبوعياً، تليها الكويت، فيما حل مطار «لندن هيثرو» في المركز الثالث، ومومباي في المركز الرابع.

بدورها، تستحوذ شركات الطيران الوطنية على 78.4% من إجمالي السعة المقعدية على الرحلات في السوق الإماراتية، مقابل 21.6% لشركات الطيران الأجنبية.

وحلّت «شركة طيران الإمارات» في المركز الأول من حيث السعة المقعدية في السوق المحلية، تليها «شركة الاتحاد للطيران» في المركز الثاني، وكل من شركتي «فلاي دبي» و«العربية للطيران» في المركزين الثالث والرابع.

وكشفت البيانات أن شركات الطيران التجارية تستحوذ على نحو 77.7% من السعة المقعدية في السوق الإماراتية، مقابل 22.1% للطيران الاقتصادي.

للإطلاع على بيانات مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، ومؤسسة «أو إيه جي» البريطانية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، يرجى الضغط على هذا الرابط.