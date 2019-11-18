جناح هولندا.. عالم مصغّر بمناخ خاص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقع جناح هولندا في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الاستدامة، حيث سيكون بمثابة عالم مصغّر له مناخه الخاص، تحت موضوع «تكامل الماء والطاقة».

كما سيكون مبنى الجناح ذكياً يزخر بالحلول المستدامة، مع توفيره إمكانية إنتاج المياه والطاقة والغذاء من خلال إبداعات تشمل مزرعة عمودية مخروطية الشكل.

وسيقام مبنى الجناح الهولندي باستخدام مواد محلية، ستتم إعادة تدويرها بعد انتهاء «إكسبو 2020» لتقليل البصمة البيئية، فضلاً عن أنه سيتم التحكم في الطقس داخل الجناح بطريقة طبيعية.

وسيضم الجناح كغيره من الأجنحة المشاركة بالمعرض، كل ما هو شيّق وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، إضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.