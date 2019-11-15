«غرفة دبي» تدعم المهتمين بالاستثمار في «إفريقيا جنوب الصحراء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّدت غرفة صناعة وتجارة دبي التزامها بتسخير كل مواردها لدعم المهتمين بالاستثمار في دول إفريقيا جنوب الصحراء، في ما يخص الحصول على المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية، خصوصاً أن اثنين من مكاتب الغرفة التمثيليّة موجودان في إثيوبيا وموزمبيق.

كما دعت «الغرفة» المستثمرين ورجال الأعمال إلى استغلال فرصة تنظيمها لمؤتمر الأعمال الإفريقي في 18 و19 نوفمبر الجاري في مدينة جميرا، وحضور الدورة الخامسة المتوقع أن تشهد حضور عدد من الرؤساء والوزراء ورجال الأعمال الأفارقة المعنيين بقطاعات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الذين سيتناولون آخر التحديثات والفرص والتطوّرات التنموية الاقتصادية الحاصلة في القارة السمراء على مدى يومين.

إلى ذلك، كشفت «الغرفة» عن تحقيق منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نمواً حيوياً في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي على مدار العقدين الماضيين، بما انعكس على تسجيل المنطقة لأسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على مدى الفترة 2008 إلى 2018 (10 سنوات)، مقارنة بروسيا والبرازيل، مع توقعات بزيادة هذا النمو إلى نحو 8.4% خلال الأعوام الخمسة 2019 إلى 2023.

وبحسب تحليل حديث لـ«غرفة دبي» استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي و«هافر أنالاتيكس»، وذلك على هامش استعداداتها لتنظيم الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الأسبوع المقبل، فإن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة بلغت نحو 1.6 تريليون دولار في 2018، وهو مستوى مشابه لروسيا والبرازيل. وتوقع التحليل أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مجتمعة 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2023، ويعتبر ذلك مساوياً للبرازيل، وأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

وأشار تحليل «الغرفة» إلى أن النمو الذي حققته دول إفريقيا جنوب الصحراء، يعود إلى الطفرة في أسعار السلع، حيث شكل ذلك دعماً لاقتصادات المنطقة، من خلال زيادة الحكومات استثماراتها في مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى الاستهلاك العام.

وبحسب التحليل، بقيت نيجيريا وجنوب إفريقيا أكبر اقتصادين في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ويتوقع محافظتهما على مركزيهما لسنوات عدة مقبلة. وشكل اقتصاد البلدين معاً نحو 47% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة البالغ 1.6 تريليون دولار في 2018.

كما سلط تحليل «غرفة دبي» الضوء على أكثر 10 اقتصادات نمواً في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، خلال الفترة 2014 إلى 2018، فضلاً عن توقعات نمو تلك الاقتصادات للفترة 2019 إلى 2023. وجاءت إثيوبيا بالمركز الأول في قائمة أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة، تليها ساحل العاج، ثم رواندا والسنغال وتنزانيا وجيبوتي وغينيا ومالي وكينيا والنيجر على الترتيب.

فرص مجزية للمستثمرين

خلص تحليل «غرفة دبي» إلى أن الاقتصادات المتنامية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، توفر فرصاً تجارية مجزية للمستثمرين العالميين، نظراً إلى استقرار أوضاعها الاقتصادية الكلية وأحوالها السياسية، إضافة إلى تحسّن بيئة الأعمال، ومضاعفة جهود حكوماتها في الاستثمار بكثافة في الصناعات المحلية، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة واضحة على مدى العقد الأخير.