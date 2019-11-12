بيع فيلا بدبي بمبلغ 42 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

نجحت إحدى شركات الوساطة العقارية بدبي في بيع فيلا لأحد الأثرياء بقيمة 42 مليون درهم .

وتفصيلاً أشارت شركة بي اتش العقارية المتخصصة في الوساطة العقارية في بيان صحافي حصلت (الإمارات اليوم) على نسخه منه أن الشركة قامت ببيع فيلا بمنطقة تلال الإمارات بمبلغ 41.95 مليون درهم ، لافتة إلى أن الصفقة تعتبر من أكبر الصفقات العقارية خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأشار بيان الشركة إلى أن الفيلا تبلغ مساحتها أكثر من 2000 متراً مربعاً.

ولفتت الشركة في بيانها أن إتمام هذه الصفقة في الوقت الحالي يعتبر مؤشراً قوياً على المنحنى الصاعد لعقارات دبي.