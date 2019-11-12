«أدنوك» تعيّن 1100 مواطن في الشركات الخاصة المتعاملة معها

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مجموعة «أدنوك»، غنام المزروعي، إن «أدنوك» نجحت، من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة، في تعيين 1100 مواطن في شركات القطاع الخاص التي تتعامل معها، خلال فترة تقارب العام ونصف العام الماضية.

وأضاف أن «أدنوك» تحتاج، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى ثمانية تخصصات أساسية للتوظيف بها، في 3200 شاغر، مشيراً إلى أن المجموعة عينت منذ 2016 وحتى نهاية العام الماضي 3200 مواطن، إضافة إلى 1258 مواطناً يجري تعيينهم خلال العام الجاري، ليصل الإجمالي منذ 2016 إلى ما يزيد على 4400 مواطن، معظمهم في تخصصات هندسية.

وأكد المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش «أديبك 2019»، أن التوظيف في مجموعة «أدنوك» يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لها، ويركز على التوطين كأولوية تنتقي الكفاءات والمؤهلات التي تتناسب مع توجهات المجموعة.

وأوضح أن التخصصات الأساسية الثمانية التي تحتاجها «أدنوك»، هي: الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي، المالية، تحليل البيانات والمعلومات، هندسة البترول، الهندسة الكيميائية، تخصص الجيوليوجيا، والتداول بالبورصة، مشيراً إلى أن كل التخصصات الفرعية التي تندرج تحت التخصصات الأساسية مطلوبة أيضاً.

وذكر أن «أدنوك» تدعم المبتعثين من الطلاب لأرقى الجامعات العالمية والمحلية لتأهيلهم للعمل مستقبلاً فيها ضمن هذه التخصصات المستقبلية، لافتاً إلى أن عدد المبتعثين يصل حالياً إلى 2200 مبتعث، 60% منهم من الإناث.

وبيّن المزروعي أن حمَلة الثانوية العامة من المواطنين يمكنهم أيضاً الاستفادة من الفرص المتاحة في «أدنوك» من خلال انضمامهم إلى أكاديمية «أدنوك» الفنية التي تتيح الدراسة والتدريب لمدة بين عامين وثلاثة أعوام مع راتب مجزٍ، وضمان التوظيف فور التخرج بعقد عمل، ومزايا تعد الأفضل في سوق العمل.

ولفت المزروعي إلى أن «أدنوك» تحتاج سنوياً إلى 500 مواطن من خريجي الأكاديمية لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الفنية المدربة، مشيراً إلى أنه سيجري تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية، وقوامها 150 مواطناً، في ديسمبر المقبل، كلهم لديهم عقود عمل في «أدنوك».