جناح إيطاليا.. قصة لا تُنسى عن الثقافة والاستدامة والتعليم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صُمّم الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الفرص، على شكل ثلاثة هياكل لسفن مقلوبة تغطي سقف المبنى. دبي - الإمارات اليوم

وسيروي المبنى، تحت موضوع «الجمال يجمع الناس»، قصة لا تُنسى عن الثقافة والفنون والاستدامة والتعليم والعلوم والأمن والإبداع. وسيستمتع زائرو الجناح بالحدائق، والساحات المفتوحة المستلهمة من الساحات الإيطالية التقليدية، حيث سيأخذ الجناح المُستَلهَم من المسارات التي تربط البحر المتوسط، الزوار في رحلة من الماضي إلى المستقبل، ومشاهدة كيف تبدو إيطاليا من السماء. وسيعكس تصميم الجناح المهارات التي تتمتع بها الشركات الإيطالية والمجتمع الإيطالي، وإبداعاتهم وإنتاجهم المبتكر، فضلاً عن تسليط الضوء أيضاً على أفضل ما لديهم من ممارسات، مثل الاقتصاد الدائري والاستدامة.

- الجناح يرفع شعار

«الجمال يجمع

الناس».