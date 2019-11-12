«طيران الإمارات»: محطة لإنهاء إجراءات السفر في ميناء راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت شركة طيران الإمارات، أمس، أول محطة خارج المطار لإنجاز إجراءات ركاب الرحلات البحرية الذين يتابعون سفرهم على رحلات الناقلة.

وأفادت «طيران الإمارات» بأن مرفقها الجديد، الكائن في ميناء راشد، يتيح للركاب الذين تنتهي رحلاتهم البحرية في دبي، عمل إجراءات مواصلة سفرهم على رحلات الناقلة في المكان نفسه.

وأشارت الناقلة إلى أن الخدمة الجديدة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة دولية للرحلات البحرية، وتوفير راحة أكبر لعملاء «طيران الإمارات»، الذين سيتسنى لهم من خلال عمل إجراءات مواصلة السفر جواً في ميناء وصول رحلتهم البحرية، استكشاف دبي دون أمتعتهم، قبل التوجه إلى المطار.

وأوضحت أنه يمكن للركاب عمل إجراءات سفرهم قبل أربع ساعات من موعد إقلاع رحلة «طيران الإمارات» التي سيسافرون عليها، مشيرة إلى أن المرفق الجديد يضم (8) كاونترات لإنهاء إجراءات السفر، وسيعمل في موسم الرحلات البحرية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل. وتوقعت أن ترسو في الميناء خلال الأشهر الستة المقبلة 198 سفينة سياحية، يزيد عدد إجمالي ركابها الذين سيواصلون رحلاتهم مع «طيران الإمارات» على 280 ألف مسافر.