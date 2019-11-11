مبيعات علي بابا ليوم العزاب تتجاوز 30 مليار دولار متجهة لتسجيل مستوى قياسي

المصدر: هانغتشو - رويترز-

قالت شركة التجزئة الصينية علي بابا اليوم، إن مبيعات مهرجانها السنوي للتسوق المعروف باسم يوم العزاب تخطت 30 مليار دولار بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش لتتجه لتسجيل مستوى قياسي للعام الحادي عشر على التوالي.

والرقم يتجاوز 80 % من مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافسته الأمريكية أمازون.كوم في أحدث ربع سنة ويحاكي مبيعات علي بابا في نفس المناسبة العام الماضي.

لكن المحللين يقولون إن من المرجح أن يكون نمو مبيعات إجمالي المناسبة التي تستمر 24 ساعة دون العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض.

وبجانب كونه مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة بيع ما قيمته 15 مليار دولار من الأسهم في هونج كونج. وأنفقت علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة الكثير لتنويع أنشطتها لكنها مازالت تجني أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.

ومنذ 2009، يروج رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء واثنين الإنترنت في الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانا للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وبلغ صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالي اثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليار دولار. وكان ذلك أعلى بنسبة 27 % عن العام السابق لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.