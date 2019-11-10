«كابيتال إيكونوميكس»: «إكسبو 2020» سيجعل دبي ثانية أكبر المدن جذباً للسياح

المصدر: شريف اليماني والإمارات اليوم - دبي

أفادت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية البريطانية، بأن معرض «إكسبو 2020 دبي) سيجعل من دبي ثانية أكثر المدن في العالم استقبالاً للسياح خلال العام المقبل، وسط استمرار تنامي قطاع السياحية في المدينة».

وذكرت أن عدد السياح الذي تستهدفه دبي خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020» والبالغ 25 مليون سائح وزائر، سيجعل دبي ثانية أكثر المدن في العالم استقبالاً للسياح بعد بانكوك، وتتجاوز لندن وباريس. وأوضحت المؤسسة في تقرير لها، أن القطاع السياحي في دبي من النقاط المضيئة في دبي، إذ حقق نمواً ملموساً خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

واستضافت دبي 15.9 مليون سائح في 2018، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين أكثر المدن زيارة على مستوى العالم، بعد كل من بانكوك ولندن وباريس. إلى ذلك، توقع مدير التسويق في فندق «ڨوكو دبي»، فادي عطوان، أن يحقق قطاع الفنادق في دبي نسبة إشغال متميزة خلال الفترة المقبلة، بدعم من بدء العد التنازلي لإقامة معرض «إكسبو 2020 دبي». وقال عطوان، إن عدد الزوّار المتوقع الذي يتجاوز 25 مليون زائر سيكون فرصة ذهبية لقطاع الفنادق لتحقيق مستويات إشغال متميزة للغرف والأجنحة الفندقية.

وأضاف أن قطاع الفنادق يبحث حالياً كيفية الاستعداد لاستقبال زوّار «إكسبو 2020 دبي» من حيث تخصيص باقات وخدمات محددة لزوّار المعرض، مبيناً أن قطاع الضيافة سيستمر في نموه المطرد ليوفي بالطلب المتزايد على الفنادق من قبل الزائرين المتوقع قدومهم من أكثر من 192 دولة حول العالم. وأكد عطوان، أن فندق «ڨوكو دبي»، الذي افتتح حديثاً بشارع الشيخ زايد، يستعد لاستقبال الضيوف والزوار بمناسبة بدء الموسم الجديد، الذي يضم العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التجارية والاقتصادية في مدينة دبي المزدهرة والأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط.

ويوفر الفندق، وهو الأول لسلسلة فنادق «ڨوكو» التابعة لمجموعة (IHG) في منطقة الخليج والشرق الأوسط، 471 غرفة، تتميز بديكورات عصرية.

دبي ستتجاوز لندن وباريس في جذب السياح خلال العام المقبل.