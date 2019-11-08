جناح ألمانيا.. أفكار بيئية مبدعة

المصدر: دبي ـــــ الإمارات اليوم

يقع جناح ألمانيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، ضمن منطقة الاستدامة، تحت موضوع «ملتقى ألمانيا».

ويقدم الجناح المصمم ليحتضن مفهوم الملتقى، عدداً من الأفكار البيئية المبدعة ذات النتائج المؤثرة على أرض الواقع.

وسيرتدي زوار الجناح الألماني، بمجرد دخولهم الجناح، أجهزة متصلة بمحيطهم أثناء تجولهم في الأقسام المتنوعة التي يحمل كل منها موضوعاً مختلفاً.

ويمكن للزوار الاختيار بين 155 ألف كرة تحمل ألوان العلم الألماني، لاستكشاف جهود الاستدامة الرائدة التي تبذلها ألمانيا للحفاظ على البيئة. وفي ختام الزيارة، يتيح الجناح تجربة فريدة لنشاط جماعي على المراجيح يبرز أهمية العملية المشتركة.

يشار إلى أن الجناح الألماني يضم مطعماً يقدم أطباقاً ألمانية، فضلاً عن منصة للعروض الثقافية والترفيهية.