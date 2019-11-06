3.3 ملايين سكان دبي بنهاية الربع الثالث

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و313 ألفاً و420 نسمة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بثلاثة ملايين و136 ألفاً و400 نسمة، مع نهاية الربع الثالث من عام 2018، بزيادة مقدارها 177 ألفاً و20 نسمة، وبمعدل نمو بلغ 5.64%، وذلك لبيانات مركز دبي للإحصاء.

وأظهرت البيانات - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - ارتفاع عدد الأفراد الموجودين في الإمارة بشكل ملحوظ، خلال ساعات الذروة الاعتيادية، ليصل إلى أربعة ملايين و459 ألفاً و420 فرداً، حيث يُضاف إلى السكان المقيمين إقامة معتادة، نحو مليون و146 ألف فرد يوجدون في الإمارة بشكل مؤقت، لغايات العمل أو السياحة في معظم الحالات.

وبحسب المركز، تعود أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، إلى جانب سكان الإمارة، لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرها، ووفقاً لآخر البيانات فإن هذه الأعداد شكّلت نحو 34.59% من سكان الإمارة.

وتعود الزيادة السكانية إلى كون إمارة دبي مدينة اقتصادية عالمية جاذبة للمستثمرين والخبرات، وكذلك مختلف فئات العمالة، ما ينعكس بشكل استثنائي على معدل النمو السكاني. وازداد عدد سكان دبي تدريجياً خلال 137 عاماً ليتضاعف بنحو 261 مرة، بعد تجاوزه حاجز الثلاثة ملايين نسمة هذا العام.