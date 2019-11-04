«إكسبو 2020» يدعم الحلول المبتكرة بـ 367 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد «إكسبو 2020 دبي» أن شعاره المتمثل في «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يشكل مصدر إلهام في رحلة تنظيم فعاليات الحدث، مشيراً إلى أنه وصولاً إلى موعد إقامة المعرض، فإنه يعمل على توفير فرص التواصل بين الناس في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحفيز العقول على إحداث تأثير مستدام.

ولفت إلى «برنامج منح الابتكار المؤثر»، الذي تم إطلاقه من قبل برنامج «إكسبو لايف»، حيث تم تخصيص 100 مليون دولار (367 مليون درهم) لدعم المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المُلحّة التي تؤثر في حياة الناس، أو تساعد في الحفاظ على كوكب الأرض أو كليهما.

وأفاد بأنه من خلال تلك المنح، فإن «إكسبو 2020 دبي» ينتقل بهذا التقليد إلى المستوى التالي المتمثل في تحفيز العقول على ابتكار أفكار نيرة، لتصبح بدورها مصدر إلهام للملايين من الزوار، فضلاً عن إسهاماتها في الارتقاء بحياة الملايين من الناس الآخرين.

وذكر أنه بينما يشكل الشباب مستقبل العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تعدّ من أغنى المناطق بالفئات السكانية الشابة حول العالم، لافتاً في في هذا الإطار، إلى أن فريق عمل «تواصل الشباب» في «إكسبو 2020 دبي» يواصل المضي قدماً في أحد البرامج الرامية إلى تعزيز مستويات التواصل بين المدارس والمعلمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وأشار «إكسبو 2020 دبي» إلى أن الفريق نجح في التواصل مع مئات المدارس في دولة الإمارات، إضافة إلى عقد لقاءات مع كثير من الطلاب والمعلمين، كما تواصل الفريق مع كثير من الجامعات داخل دولة الإمارات وخارجها.