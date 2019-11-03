جناح السويد.. غابات الشمال في «إكسبو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيجلب جناح مملكة السويد في «إكسبو 2020 دبي» الغابات الاسكندنافية إلى الإمارات، ذلك أن تصميم الجناح بالقصة التي يرويها مستوحى من الغابات. ويسيطر مفهوم الغابة على فضاء الجناح، ليمنح إحساساً غامراً ومتسقاً عبر كامل مساحته، ويجمع التصميم الساحر والجميل بين غابات الشمال والتصاميم الإسلامية الهندسية، لتدمج ثقافتين مختلفين معاً في انسجام أخّاذ.

يتكون الطابق الأرضي من الجناح من مساحات عامة تضم معروضات ومقهى، وستكون المكاتب وقاعات الاجتماعات على شكل «عليّات» مبنية على الشجر، لتشكل سقفاً يغطي أجزاء من الجناح، وتغطيها حواجز خشبية متشابكة توفر ظلالاً.

يقع الجناح السويدي في منطقة «الاستدامة» ويمتاز بأن مساحة العرض مصممة لاستقبال الزائر بترحاب، عبر مدخل مصمم لتجنب الازدحام وصفوف الانتظار، ويربط طريق واضح مختلف المناطق ضمنه.