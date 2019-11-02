«دستركت 2020».. وجهة عالمية ذكية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تقوم رؤية «دستركت 2020» على أن تصبح مجمعاً متعدد الاستخدامات، وبيئة للابتكار في قلب مدينة دبي، ما يسهم بشكل مباشر في نمو اقتصاد الابتكار واستقطاب أكبر المنظمات، والمشروعات الناشئة، والعائلات لتقيم وتعمل بها، تحت شعار: «ملتقى التواصل والإبداع والابتكار».

وبعد الأشهر الستة، التي سيقام خلالها معرض «إكسبو 2020 دبي»، ستتحول «دستركت 2020» إلى وجهة عالمية ذكية ومستدامة، لتحتفظ بروح معرض إكسبو العالمي.

وتدعم «دستركت 2020» رؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتركز على دفع النمو في القطاعات الرئيسة، بما فيها: السفر والسياحة، واللوجستيات والنقل، والتعليم، والإنشاءات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والواقع المعزز.

وتعد «دستركت 2020» منطقة متكاملة ومصممة لتوفر توازناً مثالياً بين الانسجام والاتصال والحياة الاجتماعية، وتتميز ببنية تحتية ذكية محددة الغايات، ومصممة لتحقق حاجات موظفي وسكان المستقبل، كما تجمع المنطقة بين مساحة ملائمة للابتكار والمساكن المعاصرة، والمنشآت التعليمية، والمرافق الترفيهية، ومجموعة من وجهات الجذب الاجتماعية.

وسيعاد استخدام 80% من موقع «إكسبو 2020 دبي»، مع الحفاظ على المنشآت الأيقونية، بما فيها «ساحة الوصل» و«تيرا – مركز الأطفال والعلوم»، ومركز دبي للمعارض، وثلاث مناطق رئيسة، إضافة إلى البنية التحتية والرقمية.

وستتم عمليات التطوير على مراحل، وعند اكتمال قدرتها الاستيعابية، ستكون مسكناً لـ145 ألف نسمة من السكان والموظفين. وستحتفظ «دستركت 2020» بمساحة طابقية تتجاوز 2.5 مليون قدم مربعة متاحة أمام شركات الطرف الثالث لتطوير مساحات سكنية، وتجارية، وفندقية، وتعليمية، ومتعددة الاستخدامات.

وستحتوي «دستركت 2020» على مقر عمليات «سيمينز إيه جي» (Siemens AG) اللوجستية العالمية، وغيرها من المستأجرين من الشركات الكبيرة.

وستكون مجتمعاً شاملاً مع المساحات الخضراء المفتوحة للاستخدامات السكنية والتجارية، والمنصات الاجتماعية والثقافية، والمنشآت التعليمية، إلى جانب العديد من مرافق الضيافة، ومتاجر التجزئة، والمأكولات والمشروبات.

وستكون «دستركت 2020» جاهزة للسكن في أكتوبر 2021، بعد فترة تبلغ ستة إلى تسعة أشهر من إعادة توظيفها وتحويلها من ما كانت عليه في «إكسبو 2020 دبي».

- «دستركت 2020» ستتحول إلى وجهة عالمية

مستدامة، لتحتفظ بروح معرض إكسبو العالمي.

- «دستركت» تدعم رؤية دولة الإمارات للتنمية

الاقتصادية المستدامة.

- (المشروع) يدفع النمو في قطاعات السفر

واللوجستيات والتعليم وإنترنت الأشياء

والذكاء الاصطناعي.