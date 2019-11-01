100 دولار رسوم تأسيس الشركات «المحددة» في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ــ وام

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن دخول الإطار التنظيمي الجديد للشركات «المحددة» حيز التنفيذ أمس.

وتم إصدار الإطار التنظيمي للشركات «المحددة» تحت قانون الشركات، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لعام 2019، وهو يلغي ويحل مكان الإطار التنظيمي السابق للشركات ذات الأغراض الخاصة.

وبموجب النظام الجديد، سيتم تصنيف هيكليات الأعمال مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة الوسطى (ISPVs) والشركات ذات الأغراض الخاصة (SPCs) على أنها «شركات محددة»، فيما يتيح للشركات المحددة مرونة أكبر من حيث متطلبات تأمين المساحات المكتبية، كما جرى خفض رسوم الترخيص السنوية للشركات المحددة إلى 1000 دولار، وتحديد رسوم التأسيس بقيمة 100 دولار.