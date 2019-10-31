جناح التشيك.. تكنولوجيا تحوّل الصحراء إلى واحة

المصدر: دبي- الامارات اليوم

يقع جناح جمهورية التشيك في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن منطقة الاستدامة، تحت شعار وموضوع «ربيع التشيك»، حيث يقدم أجواءً ربيعية ومبادرات مبدعة في مجال الاستدامة.

ويمكن لزوار الجناح أن يشاهدوا التكنولوجيا الجديدة التي ستحيل الصحراء إلى واحة، إذ سيدهش زوار الجناح بالمعروض الرئيس المتمثل في إنشاء أرض خصبة في ظروف صحراوية قاسية، وذلك من خلال استخلاص بخار الماء من الهواء، وهي تكنولوجيا مثيرة توجد إمكانات هائلة.

ويتضمن الجناح أيضاً منشأة هائلة تعرض تاريخ جمهورية التشيك الطويل في مجال صناعة الزجاج.

ويتميز جناح التشيك بمعرض دوار متخصص بالجانب الثقافي للبلاد، كما يشمل منتجعاً صحياً و«روبوتات»، فضلاً عن غرفة اجتماعات يمكن لأعضاء الوفود الاجتماع فيها.