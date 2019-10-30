جناح بيلاروسيا.. «غابة الابتكار المستقبلي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستستخدم بيلاروسيا جناحها في «إكسبو 2020 دبي» لتقدم أجواءً توحي بصور وروائح غاباتها الكثيفة التي تغطي نحو ثلث مساحة البلاد، ومع الشتلات والنباتات الخضراء المنبثقة من الأرض يحاكي الجناح بتصميمه المعقد كائناً حياً ذاتي الاكتفاء. يقع الجناح البيلاروسي في منطقة «الاستدامة» ويقوم على فكرة أن الأشجار في الغابة تنمو أفضل، وتصبح أقوى عندما تجتمع معاً، ويقوم هذا التصور ليقول للزائر إن أي شيء ممكن عندما تجتمع العقول معاً بالطريقة ذاتها. تصميم الجناح مستوحى من غابات بيلاروسيا ومواردها الطبيعية. ومن خلال التركيز على الاستثمار والإبداع، فإن الجناح يهدف إلى تسليط الضوء على الاستدامة والابتكار المستقبلي.

يقدّم الجناح في الداخل حلولاً مبتكرة تهدف إلى التعامل مع التحديات العالمية، والسبل الجديدة التي يمكن للأفراد من خلالها التعبير عن أفكارهم التي تسهم في هذه الحلول.