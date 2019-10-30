انخفاضات جديدة في أسعار البنزين الشهر المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تشهد أسعار الجازولين (البنزين) بمشتقاته الثلاثة: «سوبر 98» و«خصوصي 95» و«إيه بلس 91»، انخفاضات جديدة بقيمة تراوح بين ثلاثة وأربعة فلوس للتر الواحد، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، فيما تسجل أسعار الديزل تراجعاً بقيمة ثلاثة فلوس للتر، مقارنة بأسعارها خلال الشهر الجاري.

وأوضحت مواقع شركات توزيع الوقود، أمس، تسجيل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضاً من 2.24 درهم في أكتوبر إلى 2.20 درهم خلال الشهر المقبل، بتراجع قدره أربعة فلوس، فيما تراجع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.12 درهم إلى 2.09 درهم، بانخفاض قيمته ثلاثة فلوس، في حين ينخفض سعر لتر البنزين «إيه بلس 91»، من 2.05 درهم إلى 2.02 درهم، بتراجع قدره ثلاثة فلوس أيضاً.

كما سجل سعر لتر الديزل انخفاضاً من 2.41 درهم خلال الشهر الجاري، إلى 2.38 درهم اعتباراً من بداية نوفمبر المقبل، بتراجع قيمته ثلاثة فلوس.