5 مزايا للانضمام إلى مؤسسات رواد الأعمال عند التأسيس

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أكد رواد أعمال مواطنون أصحاب مشروعات صغيرة ناشئة، أن الانضمام إلى مؤسسات دعم رواد الأعمال يخفف المخاطر بنسب كبيرة، إذ يساعد في الحصول على التمويل بأسعار تفضيلية منخفضة، ويوفر مزايا تسويقية وفرصاً تصديرية، إضافة إلى خفض كلفة الرسوم، والحصول على التراخيص بأسعار رمزية.

ونصحوا رواد الأعمال الراغبين في تأسيس «أعمال» جديدة، الانضمام إلى مؤسسات رعاية ودعم رواد الأعمال، المنتشرة في دولة الإمارات، لما تشكله من دعم كبير، لاسيما خلال أول عامين من انطلاق المشروع.

حلويات وشوكولاتة

وقالت رائدة الأعمال، سلسبيل محمود، إنها رغبت في تأسيس مشروع حلويات وشوكولاتة بعد دراسة السوق لمدة طويلة، وقررت البدء من منزلها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أنها حققت نجاحاً فعلياً عندما انضمت إلى عضوية دعم مشاريع الشباب في غرفة تجارة وصناعة عجمان، لافتة إلى اختيار مشروعها لعرض منتجاته في معرض «فرنشايز»، الذي عقد في أبوظبي أخيراً، ما مكنها من فتح قنوات تسويقية جديدة.

إفطار إماراتي

من جانبه، قال رائدا الأعمال، أحمد الطنيجي وعبدالكريم العلي، إن مشروعهما عبارة عن محل يوفر إفطاراً إماراتياً تقليدياً.

ولفتا إلى كثير من الصعوبات التي تواجه تأسيس الأعمال، خصوصاً في البداية، والتي تتمثل في الحصول على التمويل بأسعار تفضيلية، وفتح قنوات تسويقية من خلال المشاركة في المعارض، وشددا على أن دعم المشروع من قبل المؤسسات الحكومية المعنية مهم وضروري، خلال أول عامين على الأقل من انطلاقته، ما يمكّن صاحب العمل من الاستمرار والنجاح، لاسيما أن المؤسسات المعنية بدعم المشروعات توقع اتفاقات لتوفير التمويل بأسعار تفضيلية مخفضة، إضافة إلى فتح المجال للتسويق، وخفض كلفة الرسوم والتراخيص.

وأكدا أن انضمامهما إلى مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ساعدهما كثيراً في إنجاح فكرة المشروع.

مشروبات إماراتية

في السياق نفسه، قالت رائدة الأعمال، ريما سعد آل علي، إنها بدأت مشروعاً للمشروبات الإماراتية تحت مظلة مبادرة «مبدعة» التابعة لمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وأوضحت أن رخصة «مبدعة» توفر لها العديد من المزايا، مثل الإعفاءات من الرسوم، وحضور المعارض والفعاليات، ما يفتح أبواباً تسويقية، إضافة إلى سهولة الحصول على التمويل.

ونصحت آل علي، الشباب الراغبين في تأسيس أعمال، بأن ينضووا تحت مظلة مؤسسات رعاية ودعم رواد الأعمال المنتشرة في دولة الإمارات.

- أصحاب مشروعات

اعتبروا أن الانضمام

إلى مؤسسات دعم

رواد الأعمال يخفف

المخاطر.