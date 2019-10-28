«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق في دبي 31 أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد عطلة نهاية الأسبوع المقبل، انطلاق الدورة السابعة من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث تعود الفعالية المرتقبة من 31 أكتوبر الجاري وحتى الثاني من نوفمبر المقبل، لتمنح المتسوقين تخفيضات تصل لغاية 90% على الأزياء، ومستحضرات التجميل، ومستلزمات المنزل، فضلاً عن الإلكترونيات، والذهب والمجوهرات، وغيرها.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في بيان، أمس، بأن أكثر من 500 علامة تجارية ستشارك في الفعالية التي تنظم مرتين كل عام، موضحة أن تلك العلامات ستقدم تحفيضات كبرى وعروضاً ترويجية متميزة في أكثر من 2000 متجر بدبي، كما ستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون أكثر من 250 درهماً باستخدام بطاقات «ماستركارد» الائتمانية، أو بطاقات «ماستركارد» للخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني، للفوز باسترداد نقدي لنفقاتهم خلال فترة التخفيضات.

وأضافت المؤسسة أن كل متسوّق ينفق 250 درهماً باستخدام طرق الدفع الرقمية من بنك رأس الخيمة الوطني (Apple Pay، Samsung Pay، Google Pay، Fitbit Pay، Garmin Pay)، سيحصل على 10 فرص للدخول في السحب، على أن يتم اختيار 20 فائزاً خلال الفعالية.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد الخاجة، إن «فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى)، تعد واحدة من أبرز الفعاليات المرتقبة ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة، حيث إنها تمنح الزوّار والمقيمين الفرصة للتسوّق والاستفادة من العروض».