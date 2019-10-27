«سيتي بريميير».. جماليات الهندسة المعمارية بحذافيرها

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يمتاز برج دبي أو مبنى «سيتي بريميير» للشقق الفندقية، بتصميمه المعماري الفريد من نوعه، حيث إنه لا يوجد برج في دبي يشبه «سيتي بريميير» الذي يعتمد على الهياكل المعدنية الخارجية. ويقول الخبراء في قطاع الهندسة المعمارية عن البرج إنه يطبق جماليات الهندسة المعمارية بحذافيرها.

ويحتل البرج المرتبة 134 كأطول مبنى في منطقة الشرق الأوسط، فيما يأتي بالمرتبة 97 على مستوى دولة الإمارات، و72 على مستوى إمارة دبي.

ويقع المبنى على شارع الشيخ زايد، قرب مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض والحي المالي ومركز التجارة العالمي في دبي. ويوفر «سيتي بريميير» 271 شقة فاخرة مكيفة ومجهزة بتصاميم فنية عصرية، كما يضم مسبحاً خارجياً في قمة البرج.