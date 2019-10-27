«تعاونية الشارقة» تستهدف التوسع إلى 37 فرعاً في 2020

المصدر: أحمد الشربيني - الشارقة

أفادت جمعية الشارقة التعاونية بأنها تعمل على تنفيذ خطة للتوسع بفروعها، لتصل إلى 37 فرعاً في مختلف مناطق الشارقة، خلال عام 2020، بدلاً من 33 فرعاً حالياً.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لجمعية الشارقة التعاونية، ماجد الجنيد، إن «إدارة (التعاونية) افتتحت، أخيراً، الفرع الـ33 في منطقة مويلح بمدينة الشارقة، بكلفة تتجاوز 10 ملايين درهم».

وأضاف أن «الجمعية تعمل على مواكبة النمو الاقتصادي بإمارة الشارقة، عبر خطط استراتيجية مستقبلية في قطاع التجزئة»، لافتاً إلى أن «إنشاء فرع مويلح يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية بإنشاء فرع يخدم أهالي منطقة مويلح، والمناطق التي تجاورها».

بدوره، قال مدير الإمداد وترويج البضائع في جمعية الشارقة التعاونية، راشد بن هويدن، إن «الجمعية تعمل على تنفيذ خطط، حالياً، للتوسع بإجمالي عدد فروعها بدلاً من 33 فرعاً حالياً، لتصل إلى 37 فرعاً، خلال عام 2020، عبر خطط استثمارية تعمل على تنفيذها، إضافة إلى تغطية عمليات وجودها بالمناطق ذات الكثافة السكانية بالإمارة، لتلبية متطلبات المستهلكين في تلك المناطق».