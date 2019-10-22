«نداء» تبحث آخر التطورات في شبكتها الخاصة مع «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بحثت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة، والمعتمد لدى حكومة دبي، آخر التطورات في شبكتها الخاصة مع مكتب «إكسبو 2020 دبي».

وأفادت «نداء»، في بيان أمس، بأن ذلك جاء خلال زيارة قام بها وفد من المؤسسة لمكتب وموقع «إكسبو 2020 دبي»، للاجتماع مع كبار المسؤولين، والاتفاق على تعزيز سبل التعاون لإنجاح الحدث.

واطّلع الوفد، برئاسة المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»، منصور بوعصيبه، على آخر الأعمال الجارية للتحضير للمعرض العالمي، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وعرض الوفد، خلال الاجتماع، أحدث التطورات المتعلقة بشبكة الجيل الرابع الخاصة بـ«نداء» أمام اللجنة المنظمة لـ«إكسبو»، فضلاً عن مراحل التوسع التي تمر بها الشبكة، بما فيها موقع «إكسبو 2020»، والتي من شأنها تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة، كنقل البيانات والبث الحي المرتبط بمراكز التحكم، وغيرها من الخدمات بطريقة سريعة وآمنة.

كما تم التطرق إلى نظام الاتصالات اللاسلكية «تيترا»، الذي ستقوم المؤسسة بتوفيره خلال الحدث، والذي يُمكّن منظمي الحدث من الاتصال اللاسلكي واتصال المجموعات، إضافة إلى الاتصال بالخطوط الأرضية والبدالات والهواتف المحمولة التابعة لبقية المشغلين في الدولة، بهدف تعزيز العمليات اليومية للحدث، وزيادة الكفاءة التشغيلية، والحد من الوقت اللازم لاستكمال العمليات.

وقال بوعصيبه إن «(إكسبو 2020) يعتبر سابقة، من حيث جودة المعايير القائمة على الاستدامة الاقتصادية وتنوّع الموارد الاقتصادية في الإمارات، لذلك نحن ندرك أن تقديمنا أفضل طرق العمل الآمنة والموثوقة واستشرافنا للمشكلات التي قد تطرأ مستقبلاً في محاولة لمنع حدوثها، يلعبان دوراً محورياً في نجاح تجربة (إكسبو 2020 دبي)».