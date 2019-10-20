«حرة مطار الشارقة» تطلق خاصية الدفع الذكي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أمس، منصة ذكية لدفع الرسوم عن طريق خاصية الدفع في هواتف متعامليها الذكية «أبل باي» Apple Pay.

وأكدت في بيان أمس، أنه بات بإمكان متعاملي المنطقة الحرة لمطار الشارقة استخدام هذه الخاصية الجديدة في دفع الرسوم عن طريق تمرير هواتفهم الذكية على أجهزة الدفع الإلكتروني في مراكز خدمة المنطقة، حيث ستضاف هذه الخدمة الجديدة إلى الوسائل التقليدية الأخرى لسداد الرسوم المتاحة أمام الأعضاء.

وأشار مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة، سعود سالم المزروعي، إلى أن إطلاق المنصة الذكية الجديدة لسداد الرسوم يأتي لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة المتعاملين، حيث تسهم هذه المنصة في تبسيط إجراءات المعاملات وخفض وقتها.